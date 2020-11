Coronavirus in Italia, ultime notizie. Governo valuta scostamento oltre 7 miliardi e rinvio imposte (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Anche se le misure ante-Covid messe in campo dal Governo sembrano sortire i primi effetti, sono ancora molte le persone colpite dall’epidemia di Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 1.308.528 cittadini, provocando anche 47.870 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 20 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Governo valuta scostamento ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020)in, ledi oggi– Anche se le misure ante-Covid messe in campo dalsembrano sortire i primi effetti, sono ancora molte le persone colpite dall’epidemia diin, che finora ha contagiato 1.308.528 cittadini, provocando anche 47.870 morti. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lesulindi oggi, venerdì 20 novembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 –...

Agenzia_Ansa : #Puglia; #Coronavirus, ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. L'operatore sanitario 'Qui e'… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 novembre: 36.176 nuovi casi e 653 morti - TestPerTutti : RT @ilgiornale: Il Coronavirus era in Italia già nel settembre 2019. 'Covava come un iceberg, c'era tutta un'enorme parte nascosta'. Ecco c… - Adnkronos : #Coronavirus, ultime news sul #covid in Italia e nel mondo -