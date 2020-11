Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: più di 37.000 casi (Di venerdì 20 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 novembre Sono 37.242 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 238.077, 12.109 in meno rispetto a quelli processati nelle ventiquattro ore precedenti. I decessi tornano a sfiorare la soglia dei 700 morti (699), mentre sono più di 21.000 i soggetti guariti o dimessi dalle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 20 novembre Sono 37.242 i nuovidiregistrati nelle24 ore, a fronte di 238.077, 12.109 in meno rispetto a quelli processati nelle ventiquattro ore precedenti. I decessi tornano a sfiorare la soglia dei 700 morti (699), mentre sono più di 21.000 i soggetti guariti o dimessi dalle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda ...

repubblica : Coronavirus, 202 i medici deceduti in Italia. Ventitré solo nella seconda ondata [di Viola Giannoli] [aggiornamento… - rtl1025 : ?? Sono 37.242 i casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 238.077 tamponi, 12mila in meno… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 37.242 nuovi casi e altri 699 decessi #coronavirus - IlFattoNisseno : Italia, coronavirus: 37.242 nuovi casi e 699 decessi - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (20 novembre) -