Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 novembre: +699 morti per Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi nonostante diminuiscano i tamponi. In 24h 37.242 positivi al Coronavirus su 238.077 effettuati. Rispettivamente, +1.066 infetti e -12.109 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +347 ricoveri,+36 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 21.035 guariti (+4.015 dai dati di ieri). In 24h sono morte 699 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 novembre: +653 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.345.767 dall’inizio dalla pandemia, di cui 48.569 morti. Le persone attualmente positive sono ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi nonostante diminuiscano i tamponi. In 24h 37.242 positivi alsu 238.077 effettuati. Rispettivamente, +1.066 infetti e -12.109 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +347 ricoveri,+36 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 21.035 guariti (+4.015 dai dati di ieri). In 24h sono morte 699 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 19: +653perNel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.345.767 dall’inizio dalla pandemia, di cui 48.569. Le persone attualmente positive sono ...

repubblica : Coronavirus, 202 i medici deceduti in Italia. Ventitré solo nella seconda ondata [di Viola Giannoli] [aggiornamento… - rtl1025 : ?? Sono 37.242 i casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 238.077 tamponi, 12mila in meno… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 37.242 nuovi casi e altri 699 decessi #coronavirus - MPerardi : Un cittadino normale penserebbe: 'Piuttosto che la #terzaondata la rivoluzione'. Ed il #coronavirus sparirebbe in u… - Profilo3Marco : RT @giusmo1: #coronavirus, la mappa aggiornata dei contagi in Italia, divisi per regioni e province. L'evoluzione della pandemia, tamponi e… -