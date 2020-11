Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #20novembre: 37.242 nuovi casi su 238.077 tamponi e 699 decessi… - rtl1025 : ?? Sono 37.242 i casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 238.077 tamponi, 12mila in meno… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 37.242 nuovi casi e altri 699 decessi #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, bollettino del 20 novembre: in Sicilia 1634 casi e 43 vittime, risale la curva in Italia - Emergenza24 : [20.11-19:40] #Italia ANDAMENTO MENSILE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed a… -