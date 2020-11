Coronavirus in Campania | i dati del 19 novembre | 4 226 nuovi positivi | ma più di mille guariti

(Di venerdì 20 novembre 2020)in: il bollettino di ieri 19dell’unità di Crisi regionale riporta 4.226su 27.649 tamponi effettuati. Sono 4.226 icontagiin(di cui 593 sintomatici) su 27.649 tamponi: il rapporto tra casi e test è al 15,28%. Il rapporto dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 25 vittime che portano il totale dei deceduti a 1.217. Isono 1.395. Ecco il report posti letto su base regionale: in terapia intensiva ne sono occupati 201 su 656 disponibili, in degenza l’occupazione è di 2.244 posti su 3.160 disponibili (inclusa l’offerta della sanità privata).

