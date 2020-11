Coronavirus | il modello svedese bocciato dai numeri – L’analisi

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 novembre 2020) Avevamo già analizzato il, sfatando diversi miti. Si è vista una certa rilassatezza nel modo in cui gli svedesi hanno affrontato, fin dagli esordi, questa pandemia. Qualcuno quindi si è chiesto come mai nel nostro Paese fossimo così in ansia, visto che da Stoccolma non si evincerebbero particolari disastri, dai loro provvedimenti meno restrittivi. In sostanza, tenuto conto delle differenze demografiche, non è possibile esportare questoovunque, tanto meno in Italia, dove abbiamo una densità di popolazione maggiore, così come per il numero di anziani; inoltre – dati alla mano – non sembra funzionare nemmeno in Svezia, come molti detrattori del distanziamento sociale vorrebbero far credere. Parallelamente al fact checking delle fonti giornalistiche, in questo articolo svolgiamo anche una analisi dei dati, ...