Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Speranza conferma le misure restrittive per sei regioni fino al 3 dicembre. Nel Lazio negozi chiusi alle 21 – LIVE (Di venerdì 20 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 19.40 – Nel Lazio decisa la chiusura dei negozi alle 21 Nuova ordinanza da parte della Regione Lazio. Tutte le attività commerciali dovranno chiudere per le 21. Bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 22 per il servizio d'asporto. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: più di 37.000 casi 15.20 – Coronavirus, Oms: "Remdesivir non migliora la sopravvivenza". Gilead: "Terapia ...

