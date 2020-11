Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Speranza conferma le misure restrittive per sei regioni fino al 3 dicembre – LIVE (Di venerdì 20 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: più di 37.000 casi 15.20 – Coronavirus, Oms: “Remdesivir non migliora la sopravvivenza”. Gilead: “Terapia autorizzata dall’Ema” 14.35 – Coronavirus, Pfizer chiede l’autorizzazione per commercializzare il vaccino Laboratorio Coronavirus14.10 – L’indice Rt a 1,18: il punto Regione per Regione Coronavirus11.30 – Speranza conferma le misure ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.30 –in Italia, il24 ore: più di 37.000 casi 15.20 –, Oms: “Remdesivir non migliora la sopravvivenza”. Gilead: “Terapia autorizzata dall’Ema” 14.35 –, Pfizer chiede l’autorizzazione per commercializzare il vaccino Laboratorio14.10 – L’indice Rt a 1,18: il punto Regione per Regione11.30 –le...

