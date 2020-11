Coronavirus, il bollettino con i dati del 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) I dati pubblicati dalla Protezione Civile aggiornati ad oggi 20 novembre sull’andamento della situazione Coronavirus in Italia La Protezione Civile ha diffuso i nuovi dati epidemiologici relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi si registrano 37.242 nuovi casi positivi al Covid-19, un aumento di circa il 6% rispetto ai contagi di ieri che toccavano quota 36.176. I dati di oggi segnano inoltre 21035 guariti. I decessi registrati invece sono 699. In totale oggi si registrano 238.077 tamponi. Aumenta il numero dei cittadini positivi ricoverati, oggi si registra un aumento di 36 posti occupati nelle terapie intensive. I ricoveri registrati in 24 ore sono invece 347. I posti letto occupati sono circa il 50%, mentre si contano circa 65211 posti liberi . Il tasso di positività ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Ipubblicati dalla Protezione Civile aggiornati ad oggi 20sull’andamento della situazionein Italia La Protezione Civile ha diffuso i nuoviepidemiologici relativi all’emergenzain Italia. Oggi si registrano 37.242 nuovi casi positivi al Covid-19, un aumento di circa il 6% rispetto ai contagi di ieri che toccavano quota 36.176. Idi oggi segnano inoltre 21035 guariti. I decessi registrati invece sono 699. In totale oggi si registrano 238.077 tamponi. Aumenta il numero dei cittadini positivi ricoverati, oggi si registra un aumento di 36 posti occupati nelle terapie intensive. I ricoveri registrati in 24 ore sono invece 347. I posti letto occupati sono circa il 50%, mentre si contano circa 65211 posti liberi . Il tasso di positività ...

