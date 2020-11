Coronavirus, ha 90 e dopo 12 giorni di ventilatore respira solo con l’ossigeno terapia: per festeggiare fa le parole crociate (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

La7tv : Stefano Massini torna a #Piazzapulita dopo varie settimane di assenza per aver contratto il coronavirus. Il suo è u… - repubblica : Massini torna a Piazzapulita dopo un mese: 'Non tollero più i negazionisti' - 6000sardine : 'Ero stravolto, dopo 10 minuti mi sono cambiato e sono ripartito' Questa è una foto che rappresenta migliaia di ope… - salfasanop : Il parlamento farebbe bene a inserire il negazionismo del Covid, almeno come aggravante che moltiplichi le pene per… - AndreaLiberati : RT @repubblica: Massini torna a Piazzapulita dopo un mese: 'Non tollero più i negazionisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dopo Coronavirus, e dopo? I cinque superbatteri che minacciano il mondo Tuttosport Coronavirus, altre 6 vittime e 160 nuovi contagiati

L'epidemia continua a mietere vittime tra le persone anziane, a fronte di un numero di positivi in costante rallentamento da qualche giorno ...

Covid, altre sei vittime e 160 nuovi casi a Prato

Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sale a 125, quello dei contagiati a 7.959. In Toscana calano i ricoveri nei reparti Covid, aumentano quelli in Terapia intensiva ...

L'epidemia continua a mietere vittime tra le persone anziane, a fronte di un numero di positivi in costante rallentamento da qualche giorno ...Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia sale a 125, quello dei contagiati a 7.959. In Toscana calano i ricoveri nei reparti Covid, aumentano quelli in Terapia intensiva ...