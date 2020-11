Coronavirus, Francia: 22.882 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 20 novembre 2020) La Francia ha fatto registrare 22.882 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 386 decessi. Il bilancio complessivo dell'epidemia nel Paese è di 2.109.170 positivi, con 48.265 decessi. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) Laha fatto registrare 22.882di positività al24 ore, con 386 decessi. Il bilancio complessivo dell'epidemia nel Paese è di 2.109.170 positivi, con 48.265 decessi.

