Coronavirus | focolaio nell’Uruguay | 15 positivi | ansia Juventus per Bentancur I dettagli

focolaio nell'Uruguay.Ore di ansia per i calciatori della Nazionale uruguaiana, costretti a fare i conti con un vero e proprio focolaio Coronavirus scoppiato tra le fila della squadra di Oscar Tabarez. Sono saliti a 15 infatti i nuovi casi di positività dopo i match di qualificazione ai Mondiali del 2022. Ultimi ad aggiungersi, in ordine temporale, alla già lunga lista, Gabriel Neves, Brian Rodriguez, Matias Viña, Alexis Rolin, Diego Rossi, Lucas Torreira, Darwin Nunez, Luis Suarez e Rodrigo Muñol, oltre a sei altri membri del gruppo squadra. Rodrigo Bentancur della Juventus, Martin Caceres della Fiorentina, Diego Godin e Nahitan Nandez del Cagliari, non sarebbero risultati positivi al Covid-19. Una notizia che, almeno per il momento, fa tirare un ...

