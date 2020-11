Coronavirus, Crisanti scettico sul vaccino: “Stanno prendendo scorciatoie pericolose” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti non crede che il vaccino anti Covid possa essere distribuito a breve. Il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, ritiene che nella ricerca per il vaccino contro il Coronavirus si stia correndo troppo. Il medico non ritiene che – per il momento – le promesse di efficacia del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 novembre 2020) Il microbiologo dell’Università di Padova Andreanon crede che ilanti Covid possa essere distribuito a breve. Il professor Andrea, microbiologo dell’Università di Padova, ritiene che nella ricerca per ilcontro ilsi stia correndo troppo. Il medico non ritiene che – per il momento – le promesse di efficacia del L'articolo proviene da Leggilo.org.

