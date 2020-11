Coronavirus, Conte parla del Natale: potremo scambiarci i doni ma niente festini e festoni (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca poco più di un mese al Natale, festa della famiglia per eccellenza e il Premier Giuseppe Conte torna sull’argomento per spiegare agli italiani cosa aspettarsi. Forse per il primo anno tutti gli italiani sanno già, a più di un mese di distanza, cosa faranno – o meglio: cosa non faranno – a Natale. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 novembre 2020) Manca poco più di un mese al, festa della famiglia per eccellenza e il Premier Giuseppetorna sull’argomento per spiegare agli italiani cosa aspettarsi. Forse per il primo anno tutti gli italiani sanno già, a più di un mese di distanza, cosa faranno – o meglio: cosa non faranno – a. L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - LegaSalvini : NATALE CON SKYPE E REGALI SU INTERNET, MATTEO SALVINI CONTRO L'ULTIMA FOLLIA. E FA A PEZZI IL VIROLOGO GALLI - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - KentAllard23 : RT @benq_antonio: #Sgarbi raccomandazioni si ma PREDICHE NO! #Conte non ti voglio nel mio LETTO!! ???????? GRANDE @VittorioSgarbi #Covid #coron… - Crock01392983 : RT @benq_antonio: #Sgarbi raccomandazioni si ma PREDICHE NO! #Conte non ti voglio nel mio LETTO!! ???????? GRANDE @VittorioSgarbi #Covid #coron… -