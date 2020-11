Coronavirus: Conte e Speranza non mantengono le promesse sul vaccino e le zone rosse (Di venerdì 20 novembre 2020) promesse cadute nel vuoto quelle del Premier Giuseppe Conte sulle prime dosi del vaccini disponibili per dicembre. Ma anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla stessa scia, ha firmato una nuova ordianza che deluderà diverse Regioni. “Se le ultime fasi di preparazione, il cosiddetto ‘rolling review’, del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 20 novembre 2020)cadute nel vuoto quelle del Premier Giuseppesulle prime dosi del vaccini disponibili per dicembre. Ma anche il Ministro della Salute Roberto, sulla stessa scia, ha firmato una nuova ordianza che deluderà diverse Regioni. “Se le ultime fasi di preparazione, il cosiddetto ‘rolling review’, delOxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime L'articolo proviene da Leggilo.org.

