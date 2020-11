Coronavirus: Cina, vaccino sperimentale somministrato a quasi un milione di persone (Di venerdì 20 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) su Notizie.it.

LaStampa : Il sacerdote ai microfoni dell’emittente radiofonica: «Questa epidemia è un progetto non casuale, che non viene dai… - RaiNews : Apertura del presidente cinese sul riscaldamento globale: 'La Cina si assumerà le proprie responsabilità per combat… - LegaSalvini : COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL CORONAVIRUS. LA MOSSA DELLA LEGA - - ffortuzzi : RT @OttobreInfo: 'La produzione economica pianificata a livello centrale della Cina e la sua vasta infrastruttura industriale di proprietà… - Maxbrak : RT @OttobreInfo: 'La produzione economica pianificata a livello centrale della Cina e la sua vasta infrastruttura industriale di proprietà… -