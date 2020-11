Coronavirus: casi reali 6 volte maggiori, Italia in coda per tracciamento (Di venerdì 20 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) su Notizie.it.

you_trend : ?? #Coronavirus, 19/11/20 • Attualmente positivi: 761.671 • Deceduti: 47.870 (+653) • Dimessi/Guariti: 498.987 (+17… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - regionetoscana : #covid19 Toscana #19novembre ?? 1.972 nuovi casi ?? 17.830 tamponi ?? 2.101 ricoverati (+14 da ieri) ?? 287 terapia… - redazionehgnews : Coronavirus: in Abruzzo oggi registrati 18 decessi, 705 i nuovi casi – dati aggiornati al 20 novembre via @redazion… - aldolicata : Coronavirus, 2512 gli attuali positivi in provincia di Trapani. A Camobello 27 casi -