(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ladile: infanga la memoria di Jole Santelli ritenuta colpevole di essere stata malata; discrimina senza umanità i malati specie quelli oncologici; delegittima la libera scelta degli elettori, offende i calabresi come fossero tutti delinquenti". Così in un tweet la presidente della Camera, Maria Elisabetta Alberti

TV7Benevento : **Coronavirus: Casellati, 'frase Morra disonora Istituzioni'**... - sandrolabanti : #coronavirus #Governo cari @GiuseppeConteIT @robersperanza @nzingaretti @matteorenzi @luigidimaio non prendo ordini… - zazoomblog : Coronavirus Casellati: “Dai virologi spesso pareri contrastanti creano panico e confusione” - #Coronavirus… - interrisnews : 17° Anniversario dell'attentato. Casellati: 'Una testimonianza dolorosa di impegno contro il terrorismo' ??… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Casellati

SassariNotizie.com

Su 20 de santandria est sa Die mundiale de is Pitzinnos. Ocannu si tzelebrat su de trintunu anniversàrios de s’aprobu de sa Cunventzione pro is deretos de is pitzinnos, est a nàrrere su tratadu intern ...Oggi, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il presidente del Senato. Maria Elisabetta Alberti Casellati. ha ricevuto al Senato una de ...