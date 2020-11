Coronavirus, cala l’indice Rt: “Evitiamo gli errori dell’estate” (Di venerdì 20 novembre 2020) cala l’indice Rt in Italia del Coronavirus, un segnale di speranza che per gli esperti non deve indurre ad abbassare la guardia. La Pandemia continua a tenere sotto scacco tutto il mondo. Quella del Covid resta una piega ben lontana dall’essere debellata. L’Italia ormai da diverse settimana è divisa in colori, con le regioni categorizzare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 novembre 2020)Rt in Italia del, un segnale di speranza che per gli esperti non deve indurre ad abbassare la guardia. La Pandemia continua a tenere sotto scacco tutto il mondo. Quella del Covid resta una piega ben lontana dall’essere debellata. L’Italia ormai da diverse settimana è divisa in colori, con le regioni categorizzare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

agronolanonews : ?? #CoronaVirus, aumentano i guariti a #Nola, in calo la curva dei positivi nella città dei gigli.… - occhio_notizie : Un altro dato incoraggiante - CosenzaChannel : Oggi in #Calabria si registrano 515 nuovi casi di #coronavirus con circa 3mila tamponi effettuati. Cala invece il t… - cschannel_news : Coronavirus in Calabria, 515 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: cala il tasso di positività - mariopaps : Iss, 17 regioni a rischio alto di epidemia non controllata: “Nessun allentamento delle misure” Secondo i dati del m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cala Coronavirus, cala l'indice di contagio Rt in Italia: Sicilia a 1,14 e Calabria a 1,06 Gazzetta del Sud Covid Campania, indice Rt in discesa ma restano critici 19 parametri su 21

e contagi in calo, che appiattiscono un po’ la curva dei nuovi positivi che tuttavia continua a crescere sebbene più lentamente mentre gli altri 19 (su 21) indicatori di intensità, che misurano la ...

Sci, Mikaela Shiffrin torna in gara a Levi: «Dopo lutti e pandemie per me è come una vacanza»

Slalom di Levi (Norvegia): dopo la morte del padre e 300 giorni di stop l’americana sarà la prima al cancelletto di partenza ...

e contagi in calo, che appiattiscono un po’ la curva dei nuovi positivi che tuttavia continua a crescere sebbene più lentamente mentre gli altri 19 (su 21) indicatori di intensità, che misurano la ...Slalom di Levi (Norvegia): dopo la morte del padre e 300 giorni di stop l’americana sarà la prima al cancelletto di partenza ...