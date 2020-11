Coronavirus, bonus spesa presi anche dalle famiglie dei camorristi (Di venerdì 20 novembre 2020) A Napoli i bonus spesa Covid destinati ai poveri sono stati presi anche dai ricchi e dai camorristi: scoperti centinaia di abusivi. bonus spesa Covid, scoperti 700 abusivi a Napoli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) A Napoli iCovid destinati ai poveri sono statidai ricchi e dai: scoperti centinaia di abusivi.Covid, scoperti 700 abusivi a Napoli su Notizie.it.

Non sono sfuggite ai controlli della Guardia di Finanza. Oltre 700 persone, infatti, che avevano ottenuto il “Bonus spesa Covid- 19”, sono state denunciate ai comuni per aver dichiarato falsamente di ...

A Napoli sono state sorprese e multate 700 persone per dichiarazioni false rilasciate per ottenere i bonus spesa: non avevano alcun diritto al Bonus spesa Covid-19.

