Coronavirus | bollettino del 20 novembre | in Sicilia 1634 casi e 43 vittime | risale la curva in Italia

Sono 1.634 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.020 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.098. Con i nuovi casi salgono a 34.756...

