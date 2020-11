Coronavirus: al via Cdm, sul tavolo dl ristori ter e nuovo scostamento (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - E' iniziato a mezzanotte, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto ristori ter e a definire il nuovo scostamento di bilancio -stando ai rumors 8 miliardi di euro- da sottoporre all'autorizzazione del Parlamento già la settimana prossima. Il Cdm dovrebbe anche affrontare il nodo del commissario alla sanità calabrese, dopo il passo indietro dell'ex Rettore de La Sapienza Eugenio Gaudio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - E' iniziato a mezzanotte, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decretoter e a definire ildi bilancio -stando ai rumors 8 miliardi di euro- da sottoporre all'autorizzazione del Parlamento già la settimana prossima. Il Cdm dovrebbe anche affrontare il nodo del commissario alla sanità calabrese, dopo il passo indietro dell'ex Rettore de La Sapienza Eugenio Gaudio.

enpaonlus : La pandemia da coronavirus non ha chiuso i wet market, la videoinchiesta nell’inferno dei mercati cin…… - RegioneER : #coronavirus, @RegioneER pronta per lo STOCCAGGIO dei VACCINI. DISPONIBILI A INIZIO ANNO. Destinati in via priorita… - DPCgov : #20novembre?????????? #Coronavirus: online l'avviso per formare la task force di 200 medici a supporto dei servizi sa… - antondepierro : RT @antondepierro: Firmate la petizione.Obiettivo 500.000 firme.Uniti ci riusciremo. #facciamorete #COVID19 #COVID #COVID?19 #coronavirus #… - kittybravofan : Andrew Giuliani, Rudy Giuliani’s Son -