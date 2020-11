Coronavirus, aggiornamento 19 novembre, 25 decessi e 4.226 nuovi casi (3.633 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 4.226 i nuovi contagi Covid rilevati in Campania (di cui 593 sintomatici) su 27.649 tamponi: il rapporto tra casi e test è al 15,28%. Il rapporto dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 4.226 icontagi Covid rilevati in Campania (di cui 593 sintomatici) su 27.649 tamponi: il rapporto trae test è al 15,28%. Il rapporto dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte ...

