Coronavirus, Abruzzo in zona rossa da domenica: l’Rt della Regione è il secondo peggiore d’Italia (dopo quello della Basilicata) (Di venerdì 20 novembre 2020) È prevista per questa sera la firma del ministro della Salute Roberto Speranza sull’ordinanza che dispone l’area rossa per l’Abruzzo. Da domenica dunque la Regione rientrerà tra quelle con lo scenario di rischio più grave per l’epidemia da Coronavirus. L’ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale domenica 22 novembre, giorno in cui entra in vigore. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, ha assicurato il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio, «scatteranno tutte le misure previste dal decreto Ristori per le attività colpite dalla restrizione e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza». Va detto che la Regione aveva già anticipato delle misure restrittive nel tentativo di arginare ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) È prevista per questa sera la firma del ministroSalute Roberto Speranza sull’ordinanza che dispone l’areaper l’. Dadunque larientrerà tra quelle con lo scenario di rischio più grave per l’epidemia da. L’ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale22 novembre, giorno in cui entra in vigore. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza, ha assicurato il presidente dell’Marco Marsilio, «scatteranno tutte le misure previste dal decreto Ristori per le attività colpite dalla restrizione e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza». Va detto che laaveva già anticipato delle misure restrittive nel tentativo di arginare ...

