Coronavirus, 37.242 nuovi casi e 699 decessi in 24 ore (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – In crescita i casi di Coronavirus in Italia anche se lievemente. Sono 37.242 i nuovi contagiati, circa 1000 in più rispetto a ieri quando si erano contati 36.176 nuovi positivi, ciò nonostante il calo dei tamponi: 238 mila. In crescita anche i decessi, 699 contro i 653 di ieri. Gli attualmente positivi sono 777.176, con un incremento di 15.505 unità. Questi i dati riportati nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.Boom di guariti, 21.035. Sul versante dei ricoveri, si registra un aumento di 347 portando il totale a 33.957; continuano a rallentare i nuovi ricoveri in terapia intensiva, +36, determinando il numero complessivo di 3.748. Coloro che sono in isolamento domiciliare sono invece 739.471. La regione con il maggiore numero di nuovi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – In crescita idiin Italia anche se lievemente. Sono 37.242 icontagiati, circa 1000 in più rispetto a ieri quando si erano contati 36.176positivi, ciò nonostante il calo dei tamponi: 238 mila. In crescita anche i, 699 contro i 653 di ieri. Gli attualmente positivi sono 777.176, con un incremento di 15.505 unità. Questi i dati riportati nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.Boom di guariti, 21.035. Sul versante dei ricoveri, si registra un aumento di 347 portando il totale a 33.957; continuano a rallentare iricoveri in terapia intensiva, +36, determinando il numero complessivo di 3.748. Coloro che sono in isolamento domiciliare sono invece 739.471. La regione con il maggiore numero di...

you_trend : ?? #Coronavirus, 20/11/20 • Attualmente positivi: 777.176 • Deceduti: 48.569 (+699) • Dimessi/Guariti: 520.022 (+21… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 37.242 nuovi casi e 699 morti. +36 le terapie intensive - rtl1025 : ?? Sono 37.242 i casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 238.077 tamponi, 12mila in meno… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Coronavirus Italia, 37.242 nuovi casi e 699 decessi in 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie: altri 37.242 casi con 238.077 tamponi e 699 vittime -