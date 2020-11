Coronavirus | 186 i pazienti ricoverati a Verduno | 13 in terapia intensiva

(Di venerdì 20 novembre 2020)In riferimento ai messaggi denigratori che stanno circolando sui social media relativamente all'assistenza ospedaliera presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero (in particolare alcuni ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 19/11/20 • Attualmente positivi: 761.671 • Deceduti: 47.870 (+653) • Dimessi/Guariti: 498.987 (+17… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 36.176 nuovi contagi (250.186 tamponi) e altri 653 decessi - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: +359 positivi (4.403 tamponi); +186 guarigioni; 4 decessi. Nuovi casi e guarigioni in… - infoitinterno : Coronavirus - 1634 nuovi casi in Sicilia, di cui 186 nel messinese. 43 i decessi, ma frenano i ricoveri - Ionela29156884 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 36.176 nuovi contagi (250.186 tamponi) e altri 653 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 186

Lettera Emme

ZONA ROSSA – Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta, Abruzzo, Toscana, Campania, Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano; Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia e in tutto il Paese è s ...A oggi, venerdì 20 novembre, sono 186 i pazienti ricoverati per coronavirus all’ospedale di Verduno, di cui 13 in terapia intensiva.