napolista : Contrordine, il calcio italiano non è più povero. Annuncia che produce il 12% del Pil del calcio mondiale Un giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrordine calcio

ilnapolista

La grande industria è tale a fasi alterne Appena pochi giorni fa il calcio italiano si diceva offeso perché il governo italiano non aveva risposto alle richieste di “aiuti” di un settore sull’orlo del ...A quanto pare l’infortunio non era nulla di grave, quindi il ragazzo potrebbe far parte della sfida contro il Gabon Buone notizie giungono dal Gambia: a quanto infatti appreso dalla nostra redazione, ...