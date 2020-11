Congiunti, come incontrarsi nelle zone arancioni e rosse? Anche a Natale l'amore appeso all'indice Rt (Di venerdì 20 novembre 2020) Dall'inizio della seconda ondata dell'epidemia, da quando l'Italia ha cominciato a cambiare colore, rosso arancione giallo, si sono alzati muri tra fidanzati, Congiunti e amici che... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 20 novembre 2020) Dall'inizio della seconda ondata dell'epidemia, da quando l'Italia ha cominciato a cambiare colore, rosso arancione giallo, si sono alzati muri tra fidanzati,e amici che...

Nicola_7584 : @GiuseppeConteIT @EU_Commission È davvero un ingiustizia il fatto che non possiamo vedere i nostri congiunti. Ci st… - taciturnal_ : Ma che ci possiamo aspettare da un paese bigotto come l'Italia in cui, anche normalmente, le coppie non sposate non… - _manu_41222297 : RT @f_uccheddu: 'Sapevano di essere come il sole e la luna: non si sarebbero mai congiunti ma non smisero mai di inseguirsi.' - il_nordico : RT @f_uccheddu: 'Sapevano di essere come il sole e la luna: non si sarebbero mai congiunti ma non smisero mai di inseguirsi.' - __SoloAnna__ : RT @f_uccheddu: 'Sapevano di essere come il sole e la luna: non si sarebbero mai congiunti ma non smisero mai di inseguirsi.' -

Ultime Notizie dalla rete : Congiunti come Congiunti, come incontrarsi nelle zone arancioni e rosse? Anche a Natale l'amore appeso all'indice Rt Il Messaggero Manica strettaIl Covid e la Brexit hanno messo in ginocchio gli enti culturali inglesi

A causa delle restrizioni sanitarie e dall’esclusione dai programmi di finanziamento di Bruxelles, le organizzazioni artistiche britanniche rischiano di perdere il loro slancio internazionale. La solu ...

Labirinto ruoli privacy, facciamo chiarezza. Cosa cambia con le linee guida EDPB

Pochi temi risultano nella pratica tanto complessi come l'individuazione della linea sottile che può correre tra titolarità autonoma e contitolarità nel trattamento dati. Vediamo come le nuove indicaz ...

A causa delle restrizioni sanitarie e dall’esclusione dai programmi di finanziamento di Bruxelles, le organizzazioni artistiche britanniche rischiano di perdere il loro slancio internazionale. La solu ...Pochi temi risultano nella pratica tanto complessi come l'individuazione della linea sottile che può correre tra titolarità autonoma e contitolarità nel trattamento dati. Vediamo come le nuove indicaz ...