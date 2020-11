Conflitto del Nagorno Karabakh | decisivo l’utilizzo dei droni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ogni guerra oltre che sul campo viene combattuta anche sui mezzi di informazione e a livello mediatico. Ilin corso nelnon fa certamente eccezione come appare in questi giorni su ‘Il Giornale’ all’alba di un’altra giornata di scontri tra armeni e Azeri : gli scontri sono iniziati anche sui social. L’ultimo episodio del genere ha avuto per protagonista l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. Quest’ultimo è stato destinatario di minacce personali nei suoi confronti su Twitter. A denunciarlo è stata la stessa rappresentanza diplomatica di Baku a Roma: “ Non si ferma la macchina del fango da parte di gruppi radicali armeni, pseudo pagine social o singoli personaggi molto probabilmente armeni con pseudonimi italiani – si legge in una nota dell’ambasciata azerbaigiana – e investe anche i ...