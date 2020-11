Confimprese-EY | a ottobre consumi calati del 24 | 7% rispetto al 2019

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Il calo deial, è stato del 24,7%, in peggioramentoal -13,5% registrato a settembre. Il progressivo annuo 2020 vssi attesta così a -33,5%, che sale al -41% se consideriamo gli 8 mesi marzo-. È la fotografia dell’Osservatorio permanente-EY, che rileva il calo maggiore per i negozi sulle high street (le vie principali dello shopping cittadino), con un -31,3% e la conferma dell’andamento peggiore dei mesi precedenti. Ciò testimonia le mutate attitudini di consumo dei consumatori, che privilegiano la vita di quartiere, anche a causa della scarsa mobilità. Si registra un notevole calo anche nei centri commerciali -26.5% e negli outlet -16,3%. Con riguardo ai settori, nel mese ...

(Teleborsa) - Il calo dei consumi a ottobre, rispetto al 2019, è stato del 24,7%, in peggioramento rispetto al -13,5% registrato a settembre. Il progressivo annuo 2020 vs 2019 si attesta così ...Rapporto choc Confimprese-Ey: nella prima metà di novembre la ristorazione perde il 46,7%, l’abbigliamento il 48, il resto del non food il 19,3, i centri commerciali il 55%. Pesano preoccupazione per ...