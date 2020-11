Concorsi pubblici, cosa sta succedendo con la “seconda ondata”? (Di venerdì 20 novembre 2020) (Rimini, 20 novembre 2020) - Rimini, 20 novembre 2020 - Prove sospese almeno fino a dicembre, in attesa di capire se le misure adottate dal Governo riusciranno a fermare la diffusione di contagi da Coronavirus e se quindi si potrà tornare a una situazione di maggiore regolarità: come tanti altri settori, anche i Concorsi pubblici stanno vivendo un 2020 critico a causa della pandemia, con un'evoluzione da monitorare per non perdere importanti occasioni professionali. Il Coronavirus sospende le prove dei Concorsi pubblici Come già capitato nella “prima fase” di quarantena, infatti, c'è un aspetto importante da non trascurare: la sospensione riguarda solo le procedure concorsuali svolte in presenza e le prove d'esame – con alcune eccezioni in settori eccezionali – perché le norme non bloccano le pubblicazioni dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) (Rimini, 20 novembre 2020) - Rimini, 20 novembre 2020 - Prove sospese almeno fino a dicembre, in attesa di capire se le misure adottate dal Governo riusciranno a fermare la diffusione di contagi da Coronavirus e se quindi si potrà tornare a una situazione di maggiore regolarità: come tanti altri settori, anche istanno vivendo un 2020 critico a causa della pandemia, con un'evoluzione da monitorare per non perdere importanti occasioni professionali. Il Coronavirus sospende le prove deiCome già capitato nella “prima fase” di quarantena, infatti, c'è un aspetto importante da non trascurare: la sospensione riguarda solo le procedure concorsuali svolte in presenza e le prove d'esame – con alcune eccezioni in settori eccezionali – perché le norme non bloccano le pubblicazioni dei ...

