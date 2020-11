Compensi incassati dopo la chiusura della partita IVA | come si indicano in dichiarazione?

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 299 del 2 settembre 2020, ha fornito un chiarimento circa la modalità attraverso la quale vanno dichiarati ipercepiti dai professionisti una volta chiusa laIVA. Il contribuente istante, avvocato in regime dei minimi conIVA chiusa a fine 2017, ricevevanel 2019 per fatture elettroniche emesse “ante cessazioneIVA” in relazione ad un patrocinio esercitato a spese dello Stato. Tali somme, regolarmente certificate da CU 2020 (anno 2019)redditi di lavoro autonomo, risultano ovviamente non dichiarabili nel quadro LM del modello redditi persone fisiche 2020, in quanto il soggetto non è più titolare diIVA. Pertanto, l’avvocato istante chiedeva di sapere ...