Como, multato per 280 euro per essersi allontanato da casa: ma è un senzatetto (Di venerdì 20 novembre 2020) multato per aver abbandonato il proprio domicilio, nonostante sia un senzatetto. Pasquale, 63 anni, la sera del 19 novembre è stato multato per 280 euro (che diventeranno 400 in caso di mancato...

Massimo49181632 : . COMO. Una pattuglia della Questura di Como, impegnata nei controlli per il rispetto delle restrizioni per fermare… - ruisseau : RT @francescatotolo: Un uomo di 63 anni, SENZA FISSA DIMORA, è stato multato in strada perché si sarebbe allontanato dal proprio domicilio… - dadolento : RT @unoscribacchino: Pasquale, 63 anni, è stato multato la scorsa notte per non aver rispettato le disposizioni del Dpcm che impone di rima… - 61Robertin : @albertoinfelise @micheledalai Non a caso la stessa città dove fu assassinato il parroco dal sfd tunisino con conse… - carmen_distaso : RT @NiccoloZancan: «Veniva controllato in via Cantù senza essere in grado di motivare il suo spostamento dal suo domicilio, residenza o abi… -