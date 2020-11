Como, multa da 400 euro a un senzatetto: “Si è allontanato da casa”. Quale? (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Follie da lockdown e dove trovarle. Oggi a Como, dove un uomo di 63 anni, senza fissa dimora, è stato multato in strada perché si sarebbe allontanato dal proprio domicilio senza motivazione. PasQuale Giudice, il signore sanzionato, è uno degli storici senzatetto della città lombarda. Eppure si è preso l’ormai celebre multa da 400 euro, ridotta 280 euro se pagata entro cinque giorni (quando si dice la generosità), rifilata a chi non rispetta le misure restrittive anti-Covid imposte dal governo. Schiaffo alla dignità Immaginatevi la scena: “Salve, lei dove abita?”. Attimo di silente incredulità… “Vivo in strada, sono un clochard”. Agenti inflessibili: “Non faccia il simpatico, lei sta violando i divieti”. Non vi sembra abbastanza surreale? ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Follie da lockdown e dove trovarle. Oggi a, dove un uomo di 63 anni, senza fissa dimora, è statoto in strada perché si sarebbedal proprio domicilio senza motivazione. PasGiudice, il signore sanzionato, è uno degli storicidella città lombarda. Eppure si è preso l’ormai celebreda 400, ridotta 280se pagata entro cinque giorni (quando si dice la generosità), rifilata a chi non rispetta le misure restrittive anti-Covid imposte dal governo. Schiaffo alla dignità Immaginatevi la scena: “Salve, lei dove abita?”. Attimo di silente incredulità… “Vivo in strada, sono un clochard”. Agenti inflessibili: “Non faccia il simpatico, lei sta violando i divieti”. Non vi sembra abbastanza surreale? ...

