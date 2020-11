Como, morto di Covid il medico in pensione tornato a fare il volontario nel suo ospedale (Di venerdì 20 novembre 2020) «Non ce lo saremmo mai aspettati, quando tutto è iniziato. Eppure è successo», con queste parole il presidente della Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei medici) Filippo Anelli, ha commentato l’aggiornamento dei medici morti per Covid dall’inizio della pandemia. Un bilancio drammatico arrivato a quota 201. Tra le vittime Pierantonio Meroni, 83 anni, ex ginecologo di Como, che nonostante fosse in pensione, era tornato come volontario nel suo reparto all’ospedale Valduce. Il dottor Meroni ha iniziato la sua carriera alla clinica Mangiagalli di Milano per poi trasferirsi, nel 1975, al Valduce. Un grande uomo e professionista, come lo descrivono familiari, amici e colleghi, tanto che l’Ordine dei medici di Como nel 2015 lo aveva premiato per i cinquanta ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) «Non ce lo saremmo mai aspettati, quando tutto è iniziato. Eppure è successo», con queste parole il presidente della Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei medici) Filippo Anelli, ha commentato l’aggiornamento dei medici morti perdall’inizio della pandemia. Un bilancio drammatico arrivato a quota 201. Tra le vittime Pierantonio Meroni, 83 anni, ex ginecologo di, che nonostante fosse in, eracomenel suo reparto all’Valduce. Il dottor Meroni ha iniziato la sua carriera alla clinica Mangiagalli di Milano per poi trasferirsi, nel 1975, al Valduce. Un grande uomo e professionista, come lo descrivono familiari, amici e colleghi, tanto che l’Ordine dei medici dinel 2015 lo aveva premiato per i cinquanta ...

repubblica : Morto di Covid Pierantonio Meroni, il medico in pensione che continuava a fare il volontario nel suo ospedale di Co… - fanpage : Dopo 15 anni in pensione era tornato in reparto come volontario. Una scelta che gli è costata la vita. - Marilenapas : RT @repubblica: Morto di Covid Pierantonio Meroni, il medico in pensione che continuava a fare il volontario nel suo ospedale di Como https… - GiulianaDaniel2 : RT @fanpage: Dopo 15 anni in pensione era tornato in reparto come volontario. Una scelta che gli è costata la vita. - luanavirgili : RT @fanpage: Dopo 15 anni in pensione era tornato in reparto come volontario. Una scelta che gli è costata la vita. -