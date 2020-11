Come si chiama la canzone della pubblicità Intimissimi Uomo con Diletta Leotta? (Di venerdì 20 novembre 2020) Che stiate lavorando, stirando, giocando con i bimbi o cenando, il motivetto della pubblicità Intimissimi Uomo, con la splendida Diletta Leotta, è ormai parte di voi. Tuttavia, è un’eresia parlare di motivetto: la nota canzone appartiene a Gianni Meccia e si intitola Il Pullover. Quello che forse non sapete è che il testo è stato adattato proprio perché avesse affinità con la pubblicità. Ecco, quindi, il testo che ascoltiamo durante la pubblicità: “Le mutande che mi hai visto su/sai mia cara hanno una virtù/ il coraggio di star davanti a te/non l’avevo e invece adesso c’è/quel che cerco sei soltanto tu/ma apro gli occhi e tu non ci sei più”. Qual è il testo originale di Gianni Meccia? La celebre canzone di Gianni ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Che stiate lavorando, stirando, giocando con i bimbi o cenando, il motivetto, con la splendida, è ormai parte di voi. Tuttavia, è un’eresia parlare di motivetto: la notaappartiene a Gianni Meccia e si intitola Il Pullover. Quello che forse non sapete è che il testo è stato adattato proprio perché avesse affinità con la. Ecco, quindi, il testo che ascoltiamo durante la: “Le mutande che mi hai visto su/sai mia cara hanno una virtù/ il coraggio di star davanti a te/non l’avevo e invece adesso c’è/quel che cerco sei soltanto tu/ma apro gli occhi e tu non ci sei più”. Qual è il testo originale di Gianni Meccia? La celebredi Gianni ...

