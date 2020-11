Come portiamo il virus tra i nostri familiari: il finale dello spot diffuso in Francia è doloroso (Di venerdì 20 novembre 2020) Le strette di mano in ufficio, gli abbracci a scuola. E poi la festa a casa per un compleanno. E, alla fine, l’inesorabile risultato. Il ministero della Salute francese ha diffuso un video per sensibilizzare i cittadini a proteggersi dal Covid, mostrando Come la diffusione dei contagi viaggi soprattutto tra le mura domestiche. Video Youtube/Ministère des Soldarités et de la Santé L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Le strette di mano in ufficio, gli abbracci a scuola. E poi la festa a casa per un compleanno. E, alla fine, l’inesorabile risultato. Il ministero della Salute francese haun video per sensibilizzare i cittadini a proteggersi dal Covid, mostrandola diffusione dei contagi viaggi soprattutto tra le mura domestiche. Video Youtube/Ministère des Soldarités et de la Santé L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

