“Come polvere”, il nuovo singolo di Sauro Martinelli (Di venerdì 20 novembre 2020) La vita è oggi, non domani: a qualunque etàLe fasi della vita hanno delle scadenze prestabilite scritte sul retro del calendario?A che età arriva il primo amore.Quando si accende il motore della propria auto.In che momento si diventa padre.Il giorno in cui incidere il mio primo disco. Chi ha stabilito che traguardi come questi abbiano un limite di età, un ordine specifico di successione?Il proverbiale cassetto dei sogni di Sauro Martinelli è sempre stato stracolmo. E quando un giorno si è guardato allo specchio rivolgendosi alla sua coscienza si è fatto una promessa: “quando ci ritroveremo a guardarci negli occhi tra molti anni non avremo nessun rimpianto”. Classe 1975, l’uomo Sauro Martinelli ha stabilito un patto con se stesso, decidendo di dare libero sfogo al Sauro ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) La vita è oggi, non domani: a qualunque etàLe fasi della vita hanno delle scadenze prestabilite scritte sul retro del calendario?A che età arriva il primo amore.Quando si accende il motore della propria auto.In che momento si diventa padre.Il giorno in cui incidere il mio primo disco. Chi ha stabilito che traguardi come questi abbiano un limite di età, un ordine specifico di successione?Il proverbiale cassetto dei sogni diè sempre stato stracolmo. E quando un giorno si è guardato allo specchio rivolgendosi alla sua coscienza si è fatto una promessa: “quando ci ritroveremo a guardarci negli occhi tra molti anni non avremo nessun rimpianto”. Classe 1975, l’uomoha stabilito un patto con se stesso, decidendo di dare libero sfogo al...

FlashStyleMagaz : Da oggi in radio 'Come polvere', il nuovo singolo di Sauro Martinelli - OltreleColonne : “Come polvere” il nuovo singolo di Sauro Martinelli - Sfwebzine : 'Come polvere', il nuovo singolo di Sauro Martinelli - gianchy51 : @Gio2020Gio @RiccardoNatale4 @luigidimaio @Mov5Stelle E spero davvero che alle prossime elezioni, ( se ci saranno,… - ProfWilliam6 : RT @ProfWilliam6: Da 'Doppia preistoria del bene e del male' dl F. Nietzsche: (I buoni sono una casta,i cattivi una massa,come polvere.Buon… -