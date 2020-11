Colombia | rissa nello spogliatoio James Rodriguez | “Basta usare il mio nome per fomentare caos”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 20 novembre 2020) Giorni concitati per la Nazionalena.Momento complicato per la, finita nell'occhio del ciclone per vicende extracalcio che hanno fatto a lungo discutere dentro e fuori il territorio nazionale. Dopo la brutta sconfitta rimediata contro l'Ecuador nel girone di qualificazioni al Mondiale del 2022, il clima di grande tensione già presente nella selezione, si è infatti acuito. Tanto che, come riportato dai media locali, i calciatori della Nazionalena hanno dato vita ad unaall'interno dellodopo il 6-1 subito. In particolare, le prime frizioni, si sarebbero verificate per un presunto trattamento privilegiato del ct Queiroz nei confronti di, il quale, sarebbe persino arrivato alle mani con il compagno della ...