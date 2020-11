City Angels, 100 capelli di lana per i senzatetto (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 novembre 2020 - Il freddo è imminente e le persone che ne subiscono di più le conseguenze sono quelle che non hanno una casa. Con un piccolo gesto, ma utile, i City Angels hanno pensato, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 novembre 2020 - Il freddo è imminente e le persone che ne subiscono di più le conseguenze sono quelle che non hanno una casa. Con un piccolo gesto, ma utile, ihanno pensato, ...

I City Angels sono un’associazione di volontariato nata nel 1994 a Milano per iniziati di Mario Furlan. I volontari indossano un basco blu, simbolo delle forze Onu portatrici di pace, e dalla giubba r ...

I City Angels ricevono un veicolo in dono

LUGANO - I City Angels hanno da oggi un nuovo veicolo per portare la spesa a domicilio a tutti coloro che sono a rischio o si trovano in quarantena a causa del Covid-19. «Si tratta - precisano i volon ...

