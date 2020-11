CIttà della Scienza, il ministro Manfredi dà il via alla 34^ edizione (online) di Futuro Remoto (Di venerdì 20 novembre 2020) Transizione energetica, integrazione delle nuove tecnologie e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle tematiche legate alla Scienza. Sono questi, secondo il ministro dell’Università e della Ricerca, le tre grandi sfide che il mondo scientifico dovrà affrontare nei prossimi anni. “Stiamo vivendo una stagione di grande rinnovamento, un cambiamento anche traumatico che ci pone davanti a nuove sfide globali”, ha detto Manfredi inaugurando, questa mattina, la trentaquattresima edizione di Futuro Remoto, il festival per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica organizzato dalla CIttà della Scienza di Napoli. Il titolo dell’edizione di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Transizione energetica, integrazione delle nuove tecnologie e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle tematiche legate. Sono questi, secondo ildell’Università eRicerca, le tre grandi sfide che il mondo scientifico dovrà affrontare nei prossimi anni. “Stiamo vivendo una stagione di grande rinnovamento, un cambiamento anche traumatico che ci pone davanti a nuove sfide globali”, ha dettoinaugurando, questa mattina, la trentaquattresimadi, il festival per la diffusionecultura scientifica e tecnologica organizzato ddi Napoli. Il titolo dell’di ...

