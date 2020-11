RepSpettacoli : E' morta la regista Valentina PEdicini - AnnamariaBosia : RT @serenel14278447: Cinema: è morta la regista Valentina Pedicini - serenel14278447 : Cinema: è morta la regista Valentina Pedicini - iconanews : Cinema: è morta la regista Valentina Pedicini - giandlerbing : 10 anni fa arrivava al cinema Harry Potter e i doni della morte morta parte 1 AH AH AH AH AMMAZZATEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morta

La regista Valentina Pedicini è morta oggi 20 novembre 2020 a 42 anni ... Così la ricorda Paolo Del Brocco amministratore delegato di Rai Cinema: "Sono molto addolorato per la scomparsa ...E' mancata Valentina Pedicini. La regista, malata da tempo, è morta a Roma. Aveva 42 anni. Nata a Brindisi, diplomata con il massimo dei voti in Regia presso la Zelig International School of Documenta ...