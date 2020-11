Cina, Banca centrale lascia invariato il tasso loan prime (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – La People’s Bank of China (PboC) ha lasciato invariato al 3,85% il loan prime rate annuale, per il settimo mese consecutivo. Il tasso fissato mensilmente sulla base delle indicazioni di 18 banche, è stato abbassato di 20 punti base l’ultima volta in aprile. Confermato anche al 4,65% il loan prime rate a cinque anni. Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – La People’s Bank of China (PboC) hatoal 3,85% ilrate annuale, per il settimo mese consecutivo. Ilfissato mensilmente sulla base delle indicazioni di 18 banche, è stato abbassato di 20 punti base l’ultima volta in aprile. Confermato anche al 4,65% ilrate a cinque anni.

I?fallimenti aziendali a catena rischiano di compromettere la ripresa della Cina. E ora Pechino vieta alle aziende il riacquisto del proprio debito ...

