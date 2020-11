“Ci ha provato pure con me”. Selvaggia Roma, la rivelazione choc in diretta (Di venerdì 20 novembre 2020) Selvaggia Roma non fa che tirare fuori altarini al GF Vip, ma ora è lei a essere smascherata. Succede tutto in diretta, a Pomeriggio Cinque. Una rivelazione a sorpresa di fatti che risalirebbero (il condizionale è d’obbligo) a prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. A molto prima. Come è noto, appena entrata Selvaggia ha subito parlato di presunti baci con Pierpaolo Pretelli ma lui ha dapprima negato, poi sminuito la cosa. Per non parlare delle confidenze su Enock e Andrea Zelletta, ma questa è un’altra storia. Tornando a noi, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto il fratello di Pretelli, Giulio, che già nei giorni scorsi era intervenuto a gamba tesa sulle rivelazioni della Roma nella Casa. (Continua dopo la foto) Secondo Giulio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)non fa che tirare fuori altarini al GF Vip, ma ora è lei a essere smascherata. Succede tutto in, a Pomeriggio Cinque. Unaa sorpresa di fatti che risalirebbero (il condizionale è d’obbligo) a prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. A molto prima. Come è noto, appena entrataha subito parlato di presunti baci con Pierpaolo Pretelli ma lui ha dapprima negato, poi sminuito la cosa. Per non parlare delle confidenze su Enock e Andrea Zelletta, ma questa è un’altra storia. Tornando a noi, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto il fratello di Pretelli, Giulio, che già nei giorni scorsi era intervenuto a gamba tesa sulle rivelazioni dellanella Casa. (Continua dopo la foto) Secondo Giulio ...

jaylencms : @artemisscms amore mio lo sai che di te non ne ho mai abbastanza, ci ho provato ?? - sunflowervharry : @finelinepwr io sono proprio impedita ci ho provato ma niente - DeviLsLawyer_ : @mariocavallaro ci ho provato a chiedere qui, che se chiedo alla mia commercialista mi applica un surplus compensi per la domanda scema - paola124291 : RT @kolemicos: @FmMosca @paola124291 in realtà ci hanno provato già nel 2014 quando scoppiò (a loro dire ) una epidemia di ebola. obama la… - paola124291 : RT @resistenzasvran: @FmMosca Ci avevano già provato anche nel 2009 con la famosa suina (H1N1). Guardate questo video dell'epoca e notate l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci provato E.ON pianta 500 nuovi alberi a Milano, nel Parco Urbano del Bosco in città Fortune Italia