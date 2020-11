Chievo Verona-Empoli inaugura il fine settimana di Coppa Italia Femminile (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo fine settimana la Serie A Femminile si ferma nuovamente, in vista del prossimo impegno con la nazionale previsto per il primo Dicembre contro la Danimarca. In questi giorni quindi, torna di scena la Coppa Italia che ha dovuto fare i conti con tanti rinvii. L’emergenza causata dal Covid infatti, ha fermato diverse squadre e le partite saranno recuperate appena possibile. Una di queste è Chievo-Empoli originariamente programmata per lo scorso mercoledì e poi spostata a domani alle 17. Chievo Verona-Empoli apre il fine settimana di Coppa Italia A questo punto sarà proprio la sfida tra il Chievo e l’Empoli ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Questola Serie Asi ferma nuovamente, in vista del prossimo impegno con la nazionale previsto per il primo Dicembre contro la Danimarca. In questi giorni quindi, torna di scena lache ha dovuto fare i conti con tanti rinvii. L’emergenza causata dal Covid infatti, ha fermato diverse squadre e le partite saranno recuperate appena possibile. Una di queste èoriginariamente programmata per lo scorso mercoledì e poi spostata a domani alle 17.apre ildiA questo punto sarà proprio la sfida tra ile l’ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Verona TGGialloblu.it - 1929 - Chievo Verona, una storia di passione TgGialloblu Chievo, Campedelli: “Serie A? Le favorite sono altre, noi viaggiamo a fari spenti”

CAMPEDELLI CHIEVO – Luca Campedelli, presidente del Chievo, ha parlato al “Corriere di Verona”. Ecco le sue parole, raccolte da trivenetogoal.it: «La squadra è partita bene, ma deve migliorare se vuol ...

Chievo, Campedelli: “Le favorite sono altre, ma tornare in A sarebbe importantissimo…”

