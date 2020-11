Chiesa Juventus, il retroscena: un club ne ha favorito l’arrivo (Di venerdì 20 novembre 2020) l’arrivo di Federico Chiesa alla Juventus è stato favorito dalla strategia di mercato dal Chelsea. La permanenza di Hudson-Odoi a Londra ha permesso il trasferimento dell’ex Fiorentina alla Continassa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane inglese sarebbe stato ad un passo da Bayern Monaco e soltanto l’intervento di Lampard ha bloccato l’operazione. Juventus: Chiesa grazie al Chelsea Se Odoi fosse stato ingaggiato dal Bayern Monaco, ha confermato Sky Sport,non ci sarebbe stato il passaggio di Douglas Costa alla corte di Flick. Leggi anche:Mercato Juventus, l’agente: “Szoboszlai vicino alla Serie A” La cessione del brasiliano ha permesso alla Juventus di liberare un posto nella rosa e proporre un’offerta alla Fiorentina di Rocco Commisso ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 novembre 2020)di Federicoallaè statodalla strategia di mercato dal Chelsea. La permanenza di Hudson-Odoi a Londra ha permesso il trasferimento dell’ex Fiorentina alla Continassa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane inglese sarebbe stato ad un passo da Bayern Monaco e soltanto l’intervento di Lampard ha bloccato l’operazione.grazie al Chelsea Se Odoi fosse stato ingaggiato dal Bayern Monaco, ha confermato Sky Sport,non ci sarebbe stato il passaggio di Douglas Costa alla corte di Flick. Leggi anche:Mercato, l’agente: “Szoboszlai vicino alla Serie A” La cessione del brasiliano ha permesso alladi liberare un posto nella rosa e proporre un’offerta alla Fiorentina di Rocco Commisso ...

