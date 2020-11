Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Napoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Era ufficialmente disoccupata. E forte di questo ha fatto domanda (e ottenuto) il bonus spesa Covid da 100 euro, ma in banca di euro ne aveva oltre 320mila. È uno dei casi simbolo dell’operazione condotta dal comando provinciale di Napoli che ha portato alla scoperta e alla denuncia di oltre 700 percettori di bonus spesa legati ai fondi stanziati tra marzo e aprile per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza pandemica. Secondo quanto appurato dalla Guardia di Finanza, la donna, che aveva presentato un’attestazione Isee inferiore ai 5mila euro, in realtà era titolare di conti correnti e libretti di risparmio sui quali risultano 325mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Era ufficialmente disoccupata. E forte di questo ha fatto domanda (e ottenuto) ilda 100, ma indine aveva320mila. È uno dei casi simbolo dell’operazione condotta dal comandole diche ha portato alla scoperta e alla denuncia di700dilegati ai fondi stanziati tra marzo e aprile per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza pandemica. Secondo quanto appurato dalla Guardia di Finanza, la donna, che aveva presentato un’attestazione Isee inferiore ai 5mila, in realtà era titolare di conti correnti e libretti di risparmio sui quali risultano 325mila ...

ErmannoKilgore : RT @Giacinto_Bruno: Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Napo… - Giacinto_Bruno : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Nap… - fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - AdriMCMLXI : La donna che chiede il bonus spesa Covid ma ha più di 300mila euro in banca -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede bonus Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Napoli Il Fatto Quotidiano Bonus Tari dritto dritto in bolletta. Ecco a chi spetta!

Nuove esenzioni Tari e Tosap in arrivo per tutte le attività economiche, che siano presenti nelle zone arancioni e rosse.

Olginate sì cambia: “In questo periodo di crisi non è ancora il momento per parlare di elezioni”

Il gruppo di opposizione critica la maggioranza “Non è ancora tempo per futili riunioni su chi sarà il prossimo candidato” OLGINATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo di opposi ...

Nuove esenzioni Tari e Tosap in arrivo per tutte le attività economiche, che siano presenti nelle zone arancioni e rosse.Il gruppo di opposizione critica la maggioranza “Non è ancora tempo per futili riunioni su chi sarà il prossimo candidato” OLGINATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo di opposi ...