Chiacchio | lo 0-3 a tavolino della Reggiana apre uno spiraglio legale per il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 novembre 2020) Oltre al danno non è arrivata la beffa, per la. Il Giudice SportivoLega di Serie B, ha inflitto alla società emiliana lo 0-3 a, per non essersi presentata a Salerno per il match con la Salernitana con ben 18 positivi al Covid. Una “vergogna sportiva”, ma che da un punto di vista strettamentepotrebbe aprire unoal. Il Giudice non ha inflitto alla(difesa dal giurista sportivo napoletano Eduardo) il punto di penalizzazione in classifica, espressamente previsto dall’articolo 53 comma 2 delle NOIF, riconoscendo la “forza maggiore” a causa dei 18 positivi che non permettevano al club di raggiungere, il numero minimo previsto dal protocollo per la disputagara. Ma ...