Chiacchiere tra uomini | la maestra | l’infame | le casalinghe

I meccanismi tra persone sono immutabili. Quello che è successo alla maestra di Torino poteva succedere a una donna dell'antica Grecia, del medioevo e succederà ancora nel 5600. I commenti che vengono fatti alla notizia sono gli stessi. L'aristocratico loderà la maestra e condannerà l'amante; gli aristocratici vivono in un mondo dove il libertinaggio è incitato, incoraggiato, rispettato, perché odiano tutto ciò che è (o sembra) puro. Il borghese borbotterà che sì, l'uomo ha fatto una cazzata*, ma insisterà sulle colpe delle comari di paesino vecchie e invidiose. Il truzzo di periferia farà la stessa cosa del borghese, ma estremizzato: assolverà l'uomo perché "ha fatto una cazzata*" e condannerà la maestra, perché secondo lui le donne si dividono in sante e prostitute: le prime si sposano, le seconde si scopano di nascosto.

