“Chi si dichiarerà gay non potrà essere più espulso” L’ira della Meloni contro la sinistra immigrazionista

Roma, 20 nov – La sinistra immigrazionista compie un altro passo per far sì che chi sbarca in Italia possa restare indisturbato sine die. E Giorgia Meloni denuncia la manovra in atto. "In commissione Affari costituzionali alla Camera è stato approvato un emendamento del Pd per modificare i decreti sicurezza e impedire, di fatto, l'espulsione e il respingimento di un immigrato verso uno Stato nel quale si può essere oggetto di persecuzione per motivi di 'orientamento sessuale e identità di genere'", scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook. "In altre parole: da domani sarà sufficiente che qualsiasi persona che entri in Italia dichiari di essere omosessuale (circostanza non verificabile), di temere per la sua incolumità e l'Italia non potrà rimpatriarlo", fa presente la leader di Fratelli d'Italia.

